كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 08:06 مساءً - طبيب الأهلي يكشف أسباب غياب وليد أزارو عن مباراة الطلائع

وليد أزارو

كشف طبيب النادي الأهلي، خالد محمود، إن استبعاد مهاجم الفريق المغربي وليد أزارو من مباراة الطلائع جاء لأسباب طبية.

وقال طبيب الفريق أن المهاجم المغربي وليد ازارو يُعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، وهي ما حالت دون تواجده رفقة باقي العناصر في مباراة الجيش.

وكان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق، قد أعلن تشكيلة الفريق التي تستعد لخوض المباراة المؤجلة من الجولة 14 من عمر الدوري والمقرر لها يوم الأحد على استاد السلام.

وضرب شبح الإصابات الفريق خلال الفترة الماضية، حيث سيفقد الأحمر جهود كل من محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي بسبب الإصابة.