كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 08:06 مساءً - أهمية مشروب الليمون يوميا في الشتاء

يعتبر الليمون من الفواكه الحمضية المفيدة للجسم وصحته، ولكن لا يعلم الجميع أنه له أهمية كبيرة في الشتاء، خاصة إذا تم تناوله بطريقة شبه يومية للحماية من البرد والأمراض الشائعة في فصل الشتاء.

أهمية مشروب الليمون يوميا في الشتاء

- الليمون يقوم برفع مناعة الجسم: لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والذي يعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي المقاوم للأمراض الشائعة التي تصيب جسم الإنسان مثل نزلات البرد، والأنفلونزا.

_ الليمون يعمل على مقاومة والتخلص من أعراض البرد والأنفلونزا، في فصل الشتاء، والتي يتعرض لها غالبية الناس، وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ج، ومضادّات الأكسدة.

_ يعمل على تنقية أعضاء الجسم وخلاياه وأجزائه، فعلى سبيل المثال، يساعد عصير الليمون على تنظيف الكبد، وتحسين أدائه في العمل، لتنظيف الكليتين.

_ عصير الليمون يساعد على تجديد الخلايا الميتة في جسم الإنسان، ويحسن من ضغط الدم، ويقلل من نسبة الكولسترول في الدم، ويطهر الأمعاء الدقيقة وينظفها، ويحسّن من صحة بطانة المعدة.