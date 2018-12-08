كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 08:06 مساءً - تعرف على 3 أفكار جديدة لتناول الشوفان

كشف موقع "super healthy kids" الأمريكي، على أهمية إدخال الشوفان في إفطار ابنك اليومي، حيث يحتوي الشوفان على جلوكان بيتا، وهو مكون من الألياف التي تنشط الخلايا القاتلة.

3 أفكار جديدة لتناول الشوفان

وأكد الموقع الأمريكي، أن الخلايا القاتلة التي يحفزها الشوفان، هي الخلايا التي تحارب البكتيريا والفيروسات وغيرها من المتسللين إلى أجسامنا.

وقدم الموقع أفكار جديدة لتناول الشوفان، حيث يمكنك إضافة الشوفان إلى عصائر أطفالك المميزة، من خلال تقديم لهم شراب التفاح واللوز والزبدة، في وجبات الإفطار والعشاء، كما يمكنك أيضًا تجربة شراب جوز الهند المطحون مع الشوفات أو شراب التفاح المطحون بالقرفة والمضاف إليه الشوفان