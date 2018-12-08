كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 08:06 مساءً - شاهد ماذا حدث لسيارة داخل إحدى محطات البنزين الأجنبية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيارة داخل إحدى محطات البنزين الأجنبية وأحدث فيها تلفيات بالجملة ليهرب ثم يقع في حادثة أسوأ.

البداية حين فوجئ الموجودين في البنزينة بقدوم سيارة دخلت للطابور واصطدمت بسيارة أخرى في سرعة هيستيرية لتخرج إلى الشارع وتسير عكس الاتجاه ثم تتنصل من الطريق الرئيسي لتصطدم بسيارة أخرى ويحدث اشتباك بين المارة وقائد السيارة الذي كان يبدو أنه متعاطي لشيء ما

وتناول مسخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بالسخرية من السائق، فيما تذكر النشطاء أصدقاءهم من الفشلة في قيادة السيارات.