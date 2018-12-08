كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 08:06 مساءً - عاجل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الفرنسيين بعد قليل

أوقف نحو 400 شخص، السبت، في بروكسل وأصيب شرطي خلال تظاهرة السترات الصفراء، التي شارك فيها حولي 100 شخص اليوم السبت، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت إلسي فان دي كيير، متحدثة باسم شرطة بروكسل وضاحيتها الجنوبية إيكسل لوكالة "فرانس برس": "أصيب شرطي في الوجه ونقل إلى المستشفى لكنّ حياته ليست في خطر".

وأضافت أنّ بعض المحتجين ألقوا مقذوفات وخصوصاً الحجارة على قوّات الأمن قرب الحيّ، الذي تقع فيه مقار الهيئات الأوروبية والذي أغلق بشكل كامل أمام السيارات والمارة.

واضطرّت الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بحسب المتحدثة التي قالت "هناك بعض الأضرار"، دون مزيد من التفاصيل. ولفتت إلى أنّ الوضع عاد إلى الهدوء مساء على ما يبدو.