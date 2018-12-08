كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 08:06 مساءً - اتفرج على رد فعل أب ظل مستيقط 6 ساعات بسبب طفلته
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أب أصيب بالصدمة والدهشة عندما ظلت طفلته الرضيعة مستيقظة لمدة ست ساعات متواصلة.
طفلة جعلت والدها مستيقظ لمدة 6 ساعات
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، الأب نائم بجانب طفلته المستيقظة، وراح يغني لها ويتحدث معها من أجل أن تنام بسرعة، ولكنها ظلت مستيقظة لمدة سبع ساعات متواصلة وسط صدمة والدها، حتى نامت بجانبه من شدة الإرهاق والتعب.
وحاز الفيديو على العديد من اللايكات من المتابعين عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث تفاعل المشاهدون معه عن طريق الإعجابات والتعليقات.
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