كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 08:06 مساءً - هارب يفاجئ الشرطة بالرد على صورته بعد نشرها على فيس بوك

شاركت شرطة ريتشلاند دبليو ايه عبر فيس بوك صورة لرجل مطلوب للعدالة، وكان آخر ما توقعوه أن يعلق على المنشور بنفسه.

فاجأ أنتوني أكيرز البالغ من العمر 38 عاما الشرطة بالتعليق على صورته، وقال إنه مستعد لتسليم نفسه، حيث لقي الرد إعجاب أكثر من 4000 مستخدم.

ومع ذلك، لم يظهر أنتوني كما وعد، وما حدث بعد ذلك جعل المستخدمين يدخلون في نوبة ضحك.

وكتبت الشرطة في التعليق لأنتوني لأنه لم يحضر كما وعد، وأوضحوا له مواعيد عملهم طوال الأسبوع، وعرضوا عليه نقله إذا كان في حاجة للمساعدة.

في وقت لاحق، قدم أنتوني كأي رجل نبيل اعتذاره للضباط، وشرح سبب عدم تسليم نفسه، موضحا أن لديه التزامات لكنه سيقوم بتسليم نفسه في الغد وإذا لم يظهر فسيتصل بهم لمساعدته، ثم شكرهم على تعليقهم وإعطائهم فرصة ثانية لتسليم نفسه.

وقالت الشرطة: إن انتوني في النهاية سلم نفسه، كما أنه شارك صورة لنفسه من داخل مصعد أحد مراكز الشرطة.