كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 08:06 مساءً - وست هام يقهر كريستال بالاس.. وبيرنلي يعبر برايتون بالدوري الإنجليزي

وست هام

تغلب فريق وست هام يونايتد على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

سجل أهداف ويست هام كل من، روبير سنودجراس وخافيير هيرنانديز وفيليبي اندرسون في الدقائق 48، 62، 65 ، بينما أحرز هدفي جيمس ماكارثر وجيفري شلوب في الدقيقتين 6، 76 من زمن اللقاء.

وفي نفس الجولة تغلب فريق بيرنلي على نظيره برايتون بهدف دون رد سجله، اللاعب جيمس تاركوفسكي، كما فاز كارديف سيتي على ساوثهامبتون بهدف لـ كالوم باترسون.

وبتلك النتائج ارتفع رصيد وست هام إلي 21 نقطة في المركز العاشر، ووصل بيرنلي للنقطة 12 في المركز السابع عشر، بينما ارتفع رصيد كارديف سيتي إلي 14 نقطة في المركز الرابع عشر.