كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 08:06 مساءً - كرة نارية تقع على مذيع في حادث غريب على الهواء -فيديو

في حادث غريب، سقطت كرة من النار على مذيع أخبار باكستاني خلال مناظرة حية.

ظهر المذيع يتحدث مع الضيوف ويواصل كلامه قبل سماع صوت طقطقة عال في الخلفية. وقبل أن يتمكن أي شخص من معرفة مصدر الصوت، وقعت كرة نارية على المذيع، ما اضطره إلى الهرب بسرعة من أمام الكاميرا ليتفادى الحريق.

لم يتم التأكد من سبب الحريق حتى الآن، لكن الغريب أن أحد المشاركين في الحوار واصل الإجابة على سؤال المذيع متجاهلا ما حدث في الاستوديو.