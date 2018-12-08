كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 06:51 مساءً - السيسي: إفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمي.. ولديها مقومات تقودها للمقدمة

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ التحية لكل الأفارقة الموجودين بشرم الشيخ للمشاركة في فعاليات مؤتمر رواد الأعمال الأفريقية؛ موضحا أن هذا الحدث يهدف لتعزيز العلاقات بين الدول الافريقية .

وأوضح خلال الجلسة الختامية لليوم الأول لرواد الأعمال؛ أننا نثق في عقول الشباب المصري والافريقي؛ وأفكارهم المبتكرة التي ستحقق التنمية والمستقبل الأفضل؛ منوها بأن التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم التعاون المشترك بين دول أفريقيا وتمكين الشباب وتوفير الإمكانيات وتنمية الإبداع.

وقال السيسي: «إفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمي؛ لأنها تمتلك المقومات التي تجعلها في مقدمة دول العالم».