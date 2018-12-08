كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 06:51 مساءً - محاولة أرنب للحصول على الحلوى تنتهي بسقطة طريفة - فيديو

تسبب حماس أرنب شاهد الحلوى على الطاولة في مشهد مضحك للغاية.

وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الأرنب يقفز محاولًا الوصول للحلوى الموضوعة على الطاولة بمنزله في ريتشموند الأمريكية، وكرر الأمر حتى وصل إليها بحماس شديد ولكنه أصيب بخيبة الأمل عندما أدرك أنه يتراجع للخلف ويسقط أرضا بينما يطير في الهواء هو وحلواه.

لاحظ أحدهم في الخلفية ما حدث وظهر صوته وهو يقول يا إلهى وينظر للأرنب الساقط أرضًا.