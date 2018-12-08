كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 06:51 مساءً - بالفيديو.. ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لإسقاط نورنبرج في البوندسليجا

ليفاندوفسكي

قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ للفوز على نورنبرج بثلاثية نظيفة، في إطار مباريات الدوري الألماني.

وحل نورنبرج ضيفًا على العملاق البافاري على ملعب "آليانز آرينا"، في مواجهة ضمن منافسات الجولة 14 للبوندسليجا.

وأفتتح ليفاندوفسكي التسجيل بهدف أحرزه في الدقيقة التاسعة من شوط المباراة الأول، ثم أضاف هدفًا ثانيًا له ولبايرن ميونخ في الدقيقة 27.

وأصبحت هذه الثنائية رقم 42 لليفاندوفسكي في البوندسليجا، خلف الأسطورة جيرد مولر، مهاجم بايرن ميونخ السابق، الذي سجل 55 ثنائية.

وفي شوط المباراة الثاني، أحرز الفرنسي فرانك ريبيري الهدف الثالث في الدقيقة 56، ولم تشهد المواجهة مزيدًا من الأهداف.

بذلك يرفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة 27 في وصافة البوندسليجا، وتجمد رصيد نورنبرج عند النقطة 11 في المركز 16.