كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 06:51 مساءً - مذيع يواصل تقديم النشرة الرياضية رغم نزيف أنفه - فيديو

أنهى مذيع رياضي كوري فقرته بكل هدوء رغم أنه تعرض لنزيف في الأنف.

عاني المذيع "جو هيون إيل" من نزيف حاد في الأنف عندما كان يتناول أخبار الاتحاد الوطني لكرة السلة، لكن بدلا من الهرب من أمام الكاميرات للتعامل مع النزيف، تعامل باحترافيه وقرر البقاء حتى انتهاء الفقرة والدم يسيل من أنفه.

ويمكن رؤية زميل جو يناقش الأخبار وأصيب بالصدمة عندما رأى الدم يسيل من أنفه.

وتداولت اللقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد النشطاء بتفاني جو في وظيفته.

وفي وقت لاحق، طمأن المذيع المتابعين، مؤكدا أنه يعمل ساعات العمل القانونية بعد قلق البعض من أن يكون قد واصل العمل لساعات إضافية.

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