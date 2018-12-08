كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 06:51 مساءً - بالفيديو.. دورتموند يحكم ديربي الرور أمام شالكة ويؤمن قمة البوندسليجا

بوروسيا دورتموند

نجح بوروسيا دورتموند، في تحقيق فوز غائب على غريمه التقليدي، شالكة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ14 من الدوري الألماني، ليواصل مسيرته المُظفرة في البوندسليجا.

ولم يعرف الأصفر والأسود الفوز على الرويال بلوز منذ 2015، عندما حققوا الفوز 3-2 موسم 2015-16، بسيجنال إيدونا بارك، وليحقق الفوز الأول في ملعب فيلتنيس أرينا معقل شالكة لأول مرة منذ 2013.

"توماس ديلاني" سجل الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول.

ويُعد ذلك الهدف هو أسرع أهداف ديربي الرور وذلك منذ عام 1999حيث سجل "ألفريد نيجهويس" آنذاك هدفًا أمام شالكه بعد مرور 3 دقائق فقط.

وتمكن شالكه من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61 عن طريق "دانييل كاليجوري" من ركلة جزاء.

أما هدف فوز أسود الفيستفاليا فقد جاء عن طريق "جادون سانشو" في الدقيقة 74.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند إلى 36 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد شالكه عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.