كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 06:51 مساءً - حقيقة صورة طائرة الإمارات المرصعة بالماس

أثارت صورة لطائرة تابعة لطيران الإمارات مرصعة بالماس الكثير من الحيرة بعد نشرها عبر تويتر.

غردت طيران الإمارات الصورة وكتبت تعليق "إليكم طائرة بلينغ 777.. صُممت هذه الصورة من قبل الفنانة المبدعة، سارة شكيل".

وأظهرت الصور طائرة مرصعة بالكريستال والألماس تقف في المدرج جنبا إلى جنب مع شاحنات نقل الأمتعة، ما ترك العديد من المستخدمين يتساءلون ما إذا كان هذا أحدث تصميم لطائرات الشركة، في حين تكهن البعض أن الصورة مفبركة.

واتضح أن شكيل كانت قد نشرت قبل يومين صورة تم تعديلها للطائرة خلال رحلتها من باكستان إلى ميلانو.

وشاركت الصورة عبر حسابها على إنستجرام مع مئات الآلاف من متابعيها، حيث يمتلئ حسابها بالعديد من الصور التي تقوم بتعديلها بالكريستال والماس.