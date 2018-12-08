كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 06:51 مساءً - إيطاليا تُغرِّم «فيسبوك» 10 ملايين يورو لانتهاك بيانات المستخدمين

أعلنت الهيئة الايطالية المعنية بمراقبة المنافسة (ايه جي سي ام) أمس الجمعة، أن شركة «فيسبوك» يجب أن تدفع غرامة قدرها عشرة ملايين يورو (11.4 مليون دولار) بسبب انعدام الشفافية بشأن ما تفعله ببيانات المستخدم.

وتقول الهيئة إنه لا يتم إعلام المستهلكين بما يكفي بشأن الاستخدام التجاري المحتمل للبيانات الشخصية التي يتم الطلب منهم تقديمها عند الاشتراك في فيسبوك.

وجرى تغريم عملاق مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيعه خلسة هؤلاء المشتركين بالفعل بالسماح لفيسبوك بتمرير بياناتهم إلى طرف ثالث عبر تفضيلات خصوصية موضوعة مسبقا.