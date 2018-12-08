كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 06:51 مساءً - عالم من ناسا يتراجع عن تصريحه بشأن "زيارة كائنات فضائية للأرض"

انتشرت خلال الأيام الأخيرة تقارير في وسائل إعلام مختلفة، تحدثت عن زيارة كائنات فضائية للأرض، إلا أن العالم في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، خرج عن صمته ليوضح مدى صحة تلك المعلومات المنقولة على لسانه.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أول وسيلة إعلامية كبيرة تتداول الخبر تحت عنوان "عالم في ناسا يقول إن كائنات فضائية قد تكون زارت كوكب الأرض".

وارتكز الموضوع على وثيقة نُشرت على موقع "ناسا" للعالم سيلفانو كولومبانو، يدعو فيها العلماء إلى الانفتاح أكثر على فكرة وجود كائنات أخرى في الفضاء الخارجي، وضرورة أن يتم إجراء المزيد من الأبحاث بهذا الشأن، وفق ما ذكر موقع "لايف ساينس".

وأوضح كولومبانو أن تقرير فوكس نيوز، وما تلاه من تقارير نقلت عنه، لم تكن صحيحة، قائلا: "لم يتم نقل تقريري بصورة دقيقة. وجهة نظري كانت ببساطة أن التقارير التي تحدثت عن مشاهدات لظواهر جوية مجهولة الهوية، يجب أن تكون موضوع دراسة جادة"، في إشارة إلى الأشخاص الذين أكدوا رؤيتهم "لأطباق طائرة" في السماء.

وأضاف: "يجب أن تتم دراستها، حتى وإن كانت فرصة التعرف على تكنولوجيا الكائنات الفضائية، ضئيلة جدا".

ونشر موقع "سكاي نيوز عربية" التقرير الذي أوردته صحيفة "صن" البريطانية ومواقع عديدة مثل نيويورك بوست وروسيا اليوم وذا ديلي واير، ونقل عن كولومبانو قوله إن "من المحتمل جدا أن تكون كائنات من الفضاء الخارجي قد زارت الأرض في وقت ما"، وإن البشر ربما "لم ينتبهوا لزيارة الكائنات الفضائية للأرض أبدا".

وتحريا للدقة والموضوعية، يشير موقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن موقع "لايف ساينس" كشف عن الخطأ الذي حدث في نقل التقرير، فبالرغم من أن كولومبانو قال بالفعل إنه من الممكن أن تكون كائنات فضائية قد زارت الأرض في وقت ما، وإنه من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث بهذا الشأن، كما نقلت فوكس نيوز، فإن هذا يختلف تماما عن القول إنه من الممكن العثور على أدلة واضحة بهذا الشأن، أو أن الكائنات الفضائية قد تعيش بيننا دون أن نشعر، كما قالت فوكس.

أما الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه فوكس نيوز، فهو استخدام هذه الوثيقة ونشر تفاصيلها على أنها "بحث جديد"، مما يعني أنها تضم آراء باحثين وعلماء ونتائج أبحاث مطولة، وتضم أدلة علمية، إلا أنها في الواقع كانت مجرد مقال رأي.

وأوضح كولومبانو أنه بالرغم من أن الوثيقة تضمنت في الجانب الأعلى منها، اسمه وبريده الإلكتروني، فإن فوكس نيوز لم تتواصل معه لتأكيد معلوماتها قبل النشر.

وبيّن: "استخدمت هذا المقال في عرض قدمته في اجتماع لمعهد (البحث عن الذكاء خارج كوكب الأرض)"، وهي مؤسسة تعمل على البحث عن أي دلائل تشير إلى وجود حياة في الفضاء.

وأضاف كولومبانو، أنه استخدم هذا المقال للتأكيد على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث بهذا الشأن، والانفتاح لفكرة وجود كائنات أخرى في الفضاء الخارجي.