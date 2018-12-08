"من أجل عيون الرجال".. إجبار الفتيات بموريتانيا على تناول الطعام

محاولات جذب الجنس الآخر، أمر يسعى له كلا الجنسين، قد يختلفان في الطريقة، أو الأسلوب، ولكن تظل المحاولة قائمة.

وفي موريتانيا يتم إجبار الفتيات على تناول 16 ألف سعر حراري، في اليوم الواحد، في محاولة لجعلهن أثقل وزنا، اعتقادا من الأهالي بأن ذلك يجعل فتياتهن أكثر جذبا للرجال.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" عدة لقطات مصورة من فيلم وثائقي جديد، عرضته القناة الرابعة للتلفزيون الموريتاني، يظهر ثقافة الأهالي الذين يعتبرون أن وزن الفتاة الزائد هو ثروتها، وجمالها.

وبحسب الصحيفة فإن البلاد تمر بما يُسمى "موسم التغذية"، هذه الأيام، ويتم خلاله تعليم الفتيات اللوائي لا تتجاوز أعمارهن 11 عاما، قضاء شهرين في تناول العصيدة، وشرب لترات من حليب الإبل المُحلى، على أمل اكتساب زيادة الوزن.

وأشار الفيلم إلى أن الأمهات يجبرن بناتهن على تناول الطعام، ويمكن أن يصل بهما الحال على إجبارهن تناول مواد كيماوية مصممة لتسمين الحيوانات.

وأظهر الفيلم جلوس الفتيات في خيمة لتناول حليب الإبل المُحلى، ومن ثم العصيدة، خلال ساعتين فقط، ليسترحن ساعة واحدة، ثم يعدن لتناول الطعام من جديد.

كما أكدت مجموعة من النساء، خلال الفيلم، أن الرجال يرون السيدة السمينة جميلة، كما أنهم يرون أن النساء البدينات أكثر راحة خلال العلاقة الحميمة.

يذكر أن العديد من الفتيات الموريتانيات، يجبرن على تناول الغذاء مما يعرضهن للإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب، والفشل الكلوي.

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