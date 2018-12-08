بالصور| جينيفر أنيستون تتخلى عن "حمالة الصدر" في أحدث جلسة تصوير

خضعت الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون، لجلسة تصوير لصالح مجلة "Elle" في الصحراء، التي أجرت حوارًا معها، كشفت من خلاله عن كثير من الأسرار في حياتها الشخصية والفنية.

وظهرت أنيستون، البالغة من العمر 49 عامًا، في أحد اللقطات مرتدية "توب" دون حمالة صدر، فيما ارتدت فستانًا قصيرًا مطبوعًا على شكل جلد الثعبان، بالإضافة إلى بلوفر لامع طويل، أظهر ساقيها بلونهما البرونزي.

وتحدثت أنيستون خلال حوارها عن سعادتها الغامرة عندما شاهدت جورج وأمل كلوني يستقبلان توأمهما في عمر يناهز 56 عامًا، موضحة أنها لن تجعل سنها يؤثر على اختيارها للوقت المناسب لتأسيس عائلة، وخاصة بعد التطور العلمي، الذي جعل الإنجاب في أعمار متقدمة ممكنًا، وفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأكدت أنيستون على نجاح علاقتيها السابقتين بالنجمين براد بيت وجاستين ثيرو رغم انفصالها عنهما، قائلة: "في رأيي الشخصى زيجاتي ناجحة، وعندما وصلنا إلى نهاية الزواج، كان خيارًا تم اتخاذه لأننا اخترنا أن نكون سعداء، وفي بعض الأحيان لم تعد السعادة موجودة ضمن هذا الترتيب".

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