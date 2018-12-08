بينهنّ ياسمين صبري ومايا دياب.. شاهدي إطلالات النجمات بحفل "فوغ أرابيا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت شركة فوغ أرابيا حفل "Ball of Arabia" مع اقتراب موسم الاحتفال بالعام الجديد، وهو حفل خيري تطلقه فوغ أرابيا في السابع من ديسمبر بفندق برج العرب في دبي بحضور نجوم ومشاهير عرب وأجانب، فيما تعود أرباحه إلى مؤسسة اليونيسف من أجل الأطفال، كما أقامت حفلا ترفيهيا أحيته النجمة الأمريكية والمغنية سيارا.

وحضر الحفل ياسمين صبري ومايا دياب وسلمى أبو ضيف والمغنيتان ماريتا الحلاني ولارا اسكندر ورجل الأعمال محمد حديد، وسيدة الأعمال السعودية ندى باعشن.

كما حضرت الفاشينيستات كارن وازن وتمارا جمال وداليا العلي وحبيبة بسيوني ومدونة الموضة ديما الشيخلي والفاشينيستا وسيدة الأعمال الإماراتية والهندية الأصل فرحانة بودي وغيرهن، حيث تألقن بالكثير من الفساتين المنفوشة والبراقة بالباييت والترتر بتوقيع المصممين العرب.

وكانت إطلالات النجمات والفاشينيستات العربيات لافتة في هذا الحفل بينها إطلالة ياسمين صبري في فستان أحمر طويل من المصمم اللبناني انطوان القارح بتصميم مريح ومنسدل ويتمز بالبساطة والنعومة في ذات الوقت، فيما أكملت إطلالتها بإكسسوارات من العلامة الفرنسية كارتييه.

أما مايا دياب، فقد أطلت بفستان أميري من مصمم الأزياء اللبناني نيقولا، وهو قصير من الأمام مع طبقة طويل تنسدل من الخلف.

كما ظهرت ماريتا الحلاني بفستان مصنوع من القطيفة الناعم جاء طويلا وتميز بالشق الطويل الذي كشف عن إحدى ساقيها من الجانب، فيما تزينت بمجوهرات من العلامة الأمريكية تيفاني أند كومباني.