"فرصة عظيمة".. مطلوب مصور لعائلة بريطانية والراتب 140 ألف جنيه شهريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

هل أنت من عشاق هواية التصوير وتحلم بالسفر حول العالم لالتقاط أجمل المشاهد من أماكن مختلفة، أم تكون مصور شخصي لعائلة بأكملها لتوثيق جميع اللحظات التي يقضونها، مقابل 80 ألف يورو ما يعادل مليار و680000 ألف جنية مصري، ونحو 140 ألف جنيه شهريًا.

أعلنت عائلة بريطانية لم تذكر اسمها، عن وظيفة الأحلام لفئة المصورين لتصوير جميع اللقطات التي يقضونها في حياتهم اليومية وتوثيق رحلاتهم حول العالم مقابل 80 ألف يورو، بحسب ما جاء في موقع "الإندبندنت" البريطاني.

إضافة إلى ذلك، ستغطي العائلة جميع النفقات سواء كان السفر والغذاء والسكن، وتشمل المزايا مكافأة كاملة للمدة، وإجازة لمدة 30 يومًا.

يبدأ العمل في فبراير ويصفه الإعلان بأنه "فرصة عظيمة" و"التزام كبير". يتطلب العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات في اليوم، ويحتاج الشخص المناسب إلى أن يكون مرنًا وقادرًا على مغادرة البلاد خلال مهلة قصيرة، وأن يسافر معظم أيام السنة، وأحيانًا يعود إلى المنزل لبضعة أيام فقط في كل مرة.

وقالت العائلة الإندبندنت" إن من أول الأماكن السياحية الذين يودون زيارتها أبو ظبي، والغوص في جزر المالديف، وماردي غرا في نيو أورليانز وكارنيو ريو دي جانيرو، وكذلك التزلج في فال ديزير.