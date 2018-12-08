كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 03:51 مساءً - تصدع 3 منازل في سلامون القماش بالدقهلية

ظهرت تصدعات في 3 منازل متجاورة اليوم، في حارة النصارى التابعة لقرية سلامون القماش مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

انتقلت لجنة بتعليمات من اللواء خالد محجوب، رئيس مركز ومدينة المنصورة، بقيادة المهندس وائل وجدي عليوة، نائب رئيس المركز، إلى موقع المنازل، وبالمعاينة تبين أن المنازل بها شروخ وتصدعات لأنها مقامة على أرض مرتفعة "تبة".

ونبهت اللجنة على الوحدة المحلية بسلامون القماش، بإصدار قرارات إخلاء للسكان وفرض كردون حول المكان، وعرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرار بشأنها.