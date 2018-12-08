كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 03:51 مساءً - عاجل بالصور - تصفية 19 إرهابيًا تورطوا فى حادث دير الأنبا صموئيل

نجحت قوات الأمن فى تصفية 19 فردًا من عناصر الخلية المنفذة لحادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا بتاريخ 2 نوفمبر، وذلك فى مواجهة أمنية بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد موقع تمركز مجموعة منهم بإحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوى لطريق دشلوط/الفرافرة بنطاق محافظة أسيوط، واتخاذهم منها مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى.

تمت مداهمة تلك المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأسفر ذلك عن تصفية 2 من العناصر الإرهابية المنفذة للحادث المكنيين بـ"أبومصعب، وأبوصهيب"، وعثر بحوزتهما على "3 بنادق آلية، 1 طبنجة ماركة حلوان، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، نظارة ميدان ، كمية من وسائل الإعاشة".

كما أمكن ضبط إحدى السيارات المستخدمة فى الحادث الإرهابى وهاتف محمول سبق أن استولى عليه العناصر الإرهابية من أحد ضحايا الحادث (المواطن كمال يوسف شحاتة) عقب قتله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق وجار ملاحقة باقى العناصر الإرهابية الهاربة.

