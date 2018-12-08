كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 03:51 مساءً - شيريهان تكشف سر إنسحاب سهير البابلى من شارع محمد على

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر للفنانة شريهان، وذلك لمناسبة عيد ميلادها، وكشفت شريهان من خلال الفيديو عن الشائعات التي تعرضت لها بعد حادث السيارة الشهير عام 1989، وكان أبرزها أنه تم إلقاؤها من الطابق الثاني لإحدى البنايات، وأنّ أشخاصًا اعتدَوْا عليها بالضرب، نافية كل ذلك، كما تحدثت عن سر عودتها بعد غياب 3 سنوات بالنجومية نفسها من خلال مسرحية "شارع محمد علي"، مؤكدة أنّ حب الله أهم أسباب حب الناس لها، وتحدثت شيريهان خلال الفيديو الذي تم تصويره في مؤتمر صحافي عقب عرض المسرحية بلبنان، عن دعم جمهورها داخل مصر وخارجها بعد الحادث، حيث نصحها عدد كبير بعدم قراءة الصحف خوفًا على نفسيتها بحسب تأكيدها خلال المؤتمر.

وخلال المؤتمر أكدت شيريهان أنّ سهير البابلي انسحبت من العرض بسبب إصرارها على إضافة بعض الجمل باللهجة اللبنانية، وهو ما رفضته شيريهان لأنه مخالف لقوانين الفرقة، ما تسبب في غضب سهير وانسحابها وكأنها "بتلوي دراع الفرقة" بحسب تعبير شيريهان، التي أضافت أنّ سهير عادت إلى مصر، وكان أمامهم إما وقف العرض أو الاستعانة بممثلة بديلة، وهو ما حدث ولم تنفِ شريهان أنّ سهير اصابتها ضربات قلب سريعة، كانت سببًا إضافيًّا لسفرها، فليس الخلاف وحده هو سبب انسحابها بحسب تصريحات شريهان.