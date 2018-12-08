كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 03:51 مساءً - الصحة تدرج 5 مركبات لتصنيع "الاستروكس" بجدول المخدرات

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا بإدراج 5 أملاح ومستحضرات ومركبات جديدة تدخل في تصنيع "الاستروكس" على "جدول المخدرات"، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قرار الوزيرة يأتي بناءً على توصيات لجنة ثلاثية مشكلة من ممثلين عن وزارات الصحة، والعدل، والداخلية، بإدراج تلك المواد إلى القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وأوضح "مجاهد"، أن "اللجنة الثلاثية" تُتابع أولًا بأول كافة الأنواع الجديدة من المواد المخدرة، ومنها المركبات التي يُصنع منها "الفودو والاستروكس"، ليتم إدراجها على قوائم المخدرات.

وأشار "متحدث الصحة" إلى أن القرار الوزاري نص على إضافة المواد، وأملاحها، ونظائرها، واستراتها، وإيثراتها، وأملاح نظائرها، ومستحضراتها أينما وجدت للقسم الثاني من الجدول رقم 1 من قانون المخدرات، وهي كل من "SDB 005، وEmb fubinaca، و5FLUORO PY PICA، وEthcathinone، 4CHLOROETHCATHINON".

موضحًا أن تلك الأنواع تدخل في تركيب أنواع كثيرة من المخدرات، مثل "الاستروكس".

يذكر أنه بموجب أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، يُحظر حمل، أو تداول، أو جلب المواد الخمسة الجديدة لداخل البلاد.