كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 03:51 مساءً - تأجيل نظر دعوى إلغاء قرار وقف النشر عن 57357 لـ9 فبراير



قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من عماد مبارك، التي تطالب بإلغاء القرار رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٨ الصادر بوقف كل ما نشر عن مستشفى ٥٧٣٥٧ لحين انتهاء التحقيقات لجلسة ٩ فبراير المقبل. واختصمت الدعوى رقم ٤٩٥٥٨ لسنة ٧٢ قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل نظر دعوى إلغاء قرار وقف النشر عن 57357 لـ9 فبراير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .