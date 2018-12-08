أول جلسة تصوير لملكة جمال المراهقات نوران عصام عقب فوزها باللقب

خضعت أول ملكة جمال مصرية للمراهقات نوران عصام، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة محمد المرشد، عقب أيام من تتويجها باللقب.

وظهرت نوران بفستان فاتح اللون، والذي تميز بأنه طويل ودون أكمام، فضلا عن أنه مزين بإكسسوارات فضية لامعة، مرتدية تاج اللقب، ووشاح مدون عليه "ملكة جمال المراهقات المصرية".

يشار إلى أن فكري سعيد، المدير الوطني لمسابقة ملكة جمال المراهقات على مستوى مصر والشرق الأوسط، قال في أول تصريح صحفي لـ"هن"، إن "نوران" ذات الـ19 عامًا، حصدت على أعلى تقييمات في المقابلات الشخصية المنعقدة الشهر الماضي، متفوقة على 29 متسابقة، مشيرًا إلى أن أغلب المتقدمات لـ"ملكة جمال المراهقات" أعمارهن 14 سنة.

وأضاف المدير الوطني لمسابقة ملكة جمال المراهقات، أن "نوران" شخصية تجمع بين الذكاء والأناقة والطموح، وتتمتع بثقافة وسرعة البديهة والكاريزما.

ومن المقرر أن تمثل ملكة جمال المراهقات نوران عصام، بلدها مصر في المسابقة الدولية بدولة الهند، خلال الشهر الجاري.

وانطلقت أولى فعاليات مسابقة ملكة جمال المراهقات، بإجراء اختبارات للمتنافسات في 18 نوفمبر الماضي، وخضعت كل متسابقة، التي تجاوز عددهن الـ30 فتاة، لاختبار قدرات على حدة، لمدة 15 دقيقة، يتضمن الأسئلة شخصية والأنشطة الحالية والخطط المستقبلية، وكيفية تعاملها في المواقف المختلفة.

ومن أبرز الأسئلة: "شايفة نفسك فين بعد 20 سنة"، و"ما المشروعات والأنشطة التي ستطلقيها حال فوزك باللقب؟"، و"ما القضية التي ترغبين في تبنيها، ويعاني منها المراهقين؟"، و"هل سيعارض أهلك سفرك لتمثيل مصر بالخارج؟"، و"ما ردك على المتسابقات من الجنسيات المختلفة عن كثرة وقوع حوادث إرهاب، وزعم بعض وسائل الإعلامية بانخفاض معدل الأمان في مصر؟"، و"ماذا ستفعلين إذا لم تفوزي باللقب؟".

واستوفت المتقدمات الشروط التالية، أن الفئة العمرية تتراوح بين 14 لـ19 سنة، كما أن الطول لا يقل عن 164 سنتيمترًا، ويتناسب مع الوزن، وسبق المشاركة في أنشطة مجتمعية وخدمية، ولديهن ثقافة عامة.

يذكر أن تارا عماد الفنانة المصرية، حصلت سابقا على لقب ملكة جمال مصر للمراهقات ولكن دون إقامة مسابقة، وحصلت على اللقب وسافرت لتمثيل مصر بالمسابقة الدولية، فمثلت مصر بمسابقة miss global teen، وهي تختلف عن المسابقة المقرر إقامتها خلال أيام بمصر والتي تحمل اسم miss teen Egypt، وتشارك الفائزة بها في مسابقة miss teen international.

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