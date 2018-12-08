بالفيديو| شيرين عبدالوهاب بفستان يخفي حملها بحفلها في الكويت

تداول مستخدمي موقعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، مقاطع فيديو لشيرين عبدالوهاب بإطلالة لامعة، خلال إحيائها حفلها الغنائي في الكويت.

وظهرت "شيرين" بفستان طويل أحمر اللون، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، أخفى حملها، فضلا عن أنه غير منقوش ولامع، من توقيع مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي على الإطلالة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، المشيدة بالإطلالة.

يشار إلى أن شيرين عبدالوهاب علقت عن حملها في طفلها الأول من زوجها الفنان حسام حبيب، خلال استضافتها في برنامج "ترندج" على قناة "إم بي سي" منذ أشهر، مضيفة أنها ستضع مولودها عقب إنجاب الفنانة نانسي عجرم.

وكانت مرمر حليم، صممت أزياءً للعديد من النجمات والشخصيات العامة، أبرزهم حرم رئيس الجمهورية انتصار السيسي، والإعلامية الأمريكية نتالي موراليز، والفنانة التونسية درة، والممثلة الأردنية صبا مبارك.

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