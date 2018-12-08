بالصور| "السن مجرد رقم".. زفاف سامية علوبة مدربة اللياقة بعد تجاوزها الـ60

"السن مجرد رقم" ربما كان التعليق الأبرز لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على زواج مدربة اللياقة البدنية سامية علوبة، صاحبة الـ63 عامًا، من رجل سبعيني.

بإطلالتين مختلفتين، ارتدتهما مدربة اللياقة البدنية أتت إحداهما بفستان قصير من قماش الجوبير، وذلك أثناء عقد القران، بينما كانت الأخرى بفستان طويل مكشوف الكتفين، أثناء حفل عائلي للزواج، بحسب الصور التي تداولها "رواد التواصل الاجتماعي".

فعلق حساب يحمل اسم ندى نور على صور الزفاف المتداولة قائلة: "العروسة سامية علوبة 63 سنة والعريس 73 سنة، السن مجرد رقم".

بينما قال حساب يحمل اسم نجوى حمدي: "أنا باهدي الصور دي للي قالت لي فاضلك أربع خمس سنين ومش هاتخلفي والحقي اتجوزي وبتاع، السعادة والرزق مالهمش سن معين.. والجواز رزق.. والحب رزق".

لم تخلو تعليقات "الرواد" من التعليقات الطريقة، حيث ذكر حساب آخر يحمل اسم "أميرة شريف": "تعليقي ديه ناس صحتها كويسه لكن احنا تمزق أربطة مخلينا راقدين وعجزنا بكام شهر وبنتحسر على صحتنا اللي تعبانه والعمر الى راح".

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