من الوراق للقليوبية.. زوجتان خائنتان بشهر العسل إحداهمها قتلت زوجها بمساعدة عشيقها

لم يمنعهما صغر سنهما من ارتكاب سلسلة جرائم بدأت بعلاقات عاطفية وانتهت بجرائم قتل وعلاقة غير شرعية، فذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية أن سيدتان خائنتان أقامتان علاقة غير شرعية مع شخصين في شهر العسل بعد زواجهما مباشرة مستغلين غياب أزواجهن خارج المنزل في العمل.

الواقعة الأولى كانت في شقة سكنية بشارع التل بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة حيث فوجئ "ترزي" عقب عودته من العمل مبكرا بزوجته في حضن عشيقها فقتله وهربت الزوجة، ليتكرر نفس المشهد بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، ولكن النهاية كانت مختلفة، فعندما عاد ممرض إلى شقته شاهد زوجته في حضن عشيقها فحاول قتلهما فقاما الاثنين بقتله والتخلص من جثته.

ما حدث داخل غرفة النوم في شقة شارع التل بالوراق جاء طبقا لما ورد في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية واعترفات الزوج وزوجته الخائنة.

بدأت الواقعة بورد بلاغًا من سكان ورواد شارع التل بمنطقة الوراق، إلى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بوقوع مشاجرة وجريمة قتل داخل شقة "ترزي"، وفور تلقي البلاغ، أخطر رئيس المباحث، اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بتفاصيل ما ورد من أهالي المنطقة، وتوجهت قوة أمنية من مباحث القسم وإدارة البحث الجنائي بالمديرية، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، إلى مكان البلاغ.

وفور وصول القوات تبين لها وجود شاب في العقد الثالث من عمره، يمسك سكينًا ملطخًا بالدماء، وشاب آخر مصاب بجرح في الرقبة و طعنة في الصدر ملقي في صالة الشقة المكونة من ثلاثة غرف وصالة وحمام ومطبخ.

تحفظت القوات على الشاب المشتبه فيه بارتكاب الجريمة وعلى زوجته أيضًا، بالتزامن مع ذلك حضرت النيابة العامة، وناظرت جثة الشاب وتبين أنه عامل 25 سنة، وقررت عرض جثته على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

أثناء مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، ناقشت القوات تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، المشتبه فيه وجاء في تحريات المباحث، أنه يدعى "أنبوب" 31 سنة، "ترزي" في مصنع ملابس، ومتزوج منذ قرابة 40 يومًا، وعاد من العمل مبكرًا فوجد زوجته تخونه مع المجني عليه وضبطهما أثناء ممارسة الجنس داخل غرفة النوم، ما دفعه إلى دخول المطبخ وأمسك سكينًا وسدد للضحية طعنات عدة قبل الهرب، واتهم زوجته بالزنا، واعترفت بممارسة الجنس مع عشيقها في شهر العسل، فأمر اللواء رضا العمدة بالتحفظ على المتهم وعلى سلاح الجريمة.

ومن شارع التل إلى عزبة الأمير بمدينة الخصوص في القليوبية لم يختلف الأمر كثيرا، فأنهت زوجة حياة زوجها بمساعدة عشيقها عقب ضبطهما أثناء ممارسة الجنس داخل الشقة بعد زواج لمدة 3 أشهر.

التحقيقات واعترافات الزوجة أكدت أن إقامة علاقة غير شرعية مع عشيقها في شهر العسل واستغلت غياب زوجها "ممرض"، في العمل، وجاء في تحقيقات النيابة التي باشرتها مساء أمس، أن المتهمة الرئيسية اعترفت بتفاصيل الجريمة أثناء التحقيق معها وقالت إنها أثناء ممارستها وعشيقها الرذيلة شعرت بأن زوجها يفتح باب الشقة فأسرع العشيق للاختباء في دولاب حجرة النوم وعندما دخل الزوج الحجرة كعادته فتح الدولاب لتغيير ملابسه وإذ به يفاجئ بوجوده به.

وأضافت الزوجة، أن المجني عليه اندهش من المفاجأة فأمسك في المتهم وانهال عليه ضربا، قائلة: "توجهت أنا إلى المطبخ وأمسكت بيد الهون وانهلت على رأسه حتى أخلص عشيقي من يده، وعندما سقط على الأرض أمسك المتهم الثاني بإيشارب خاص بي وخنق الزوج من الرقبة حتى تأكدت من وفاته.. وتخلصنا من جثته".

وعقب تسجيل اعترافات المتهمة الرئيسية أكد المتهم الثاني ما جاء على لسانها في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، وقررت حبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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