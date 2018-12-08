هل تستعدين لمغامرة جديدة؟ إليكِ قائمة بأفضل الأماكن للسفر في 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المفيد أخذ بعض الوقت للراحة والاعتناء بنفسكِ، بالإضافة إلى الاسترخاء وتجديد الطاقة، وليس هناك ما هو أفضل من السفر، واستكشاف أماكن جديدة لتحقيق ذلك.

وحتى لا تحتاري؛ كشفت مجلة "ريل سيمبل" عن أفضل الأماكن للسفر في 2019 والمُختارة من قِبل خبراء موقع " Airbnb".

اُختيرت تلك الأماكن استنادًا إلى بيانات الحجز والبحث التي جمعها موقع " Airbnb "، والتي يتميز أغلبها بالمناظر الطبيعية المميزة، ويعد أبرزها مدينة " كايكورا" في نيوزيلندا، وهي مدينة ساحلية تجتذب الكثيرين من حول العالم، للاستمتاع برؤية الحيتان وكلاب البحر، كما تتميز المدينة بروح الحياة البرية.

وتأتي "كايكورا" من بين العديد من المدن المُختارة، وفيما يلي نقدم لكِ قائمة بأفضل 10 أمكنة للسفر في 2019:

1 . مدينة "كايكورا" في نيوزيلندا.

2. مدينة "شيامن" في الصين.

3. مدينة "بويبلا" في المكسيك.

4. منطقة "نورماندي" في فرنسا.

5. سلسلة جبال "غريت سموكي" Great Smoky في الولايات المتحدة.

6. مدينة "بوينس آيرس" في الأرجنتين.

7. جزيرة " هبرديز الخارجية" في اسكتلندا.

8. مدينة "واكاياما" في اليابان.

9. ولاية "سانتا كاتارينا" في البرازيل.

10. منطقة "أندلوسيا" في إسبانيا.