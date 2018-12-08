بالألوان والإكسسوارات.. طُرق تجعل حمام طفلكِ مُميزًا ومُناسبًا لعُمره!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفكر العديد من الأمهات بتخصيص حمام خاص لأطفالها الصغار، خصوصا في الفترة التي تبدأ فيها بتعويدهم على التعامل مع الحمام، لذا تتجه الأم للبحث ومن ثم اختيار تصميم حمام جميل مفعم بالألوان والمرح يحبب طفلها في استخدامه.

وهناك العديد من التصاميم المميزة لحمامات الصغار يمكنك الاستعانة بها، وحول ذلك تقدم لك خبيرة التصميم الداخلي سحر فضلي مجموعة من النصائح.

فتقول فضلي "يمكن تنفيذ فكرة الحمام الخاص بالطفل وفق رغبته بالألوان أو الشخصيات الكرتونية، أو عالم البحار أو الحيوانات وهكذا، إذ تبدأ الأم بنقاشه واستشارته قبل اعتمادها التصميم المناسب. كما يمكن للأم الاستعانة بالاختصاصيين في تصميم الحمام، أو البحث عبر مواقع التسوق الإلكتروني التي توفر حمامات تتضمن العناصر الأساسية المطلوبة، والتي تحقق رغبة ومطلب الصغير".

وتشير فضلي إلى أن هناك أطفالا يفضلون أجواء البحار، ويمكنك تحقيق أحلامهم باختيار تصميم فريد ينقل هذه التفاصيل من الأصداف والقواقع والمرجان والأمواج، سواء في الأرضية أم جدران السيراميك، وحتما سيحبه طفلك، وهنا تشير إلى أن الفتيات يملن لاختيار اللوردي، وعليه يمكن اختيار تصميم حمام مفعم بهذه الألوان وتدرجاتها، إلى جانب تداخل الشخصيات الكرتونية المحببة لقلوبهن.

أما اللون الأزرق، فهو وفق ما تقول فضلي، ديكور حمام الصبيان ويمكن اختياره بتدرجاته أيضا وتزيينه بالسفن أو الطيور، ولا ننسى مزجه باللون الأبيض أو الأصفر، خصوصا إن وقع الاختيار على اللون الغامق "الكحلي"، فيما يمكن للأم اختيار اللونين الأخضر والأصفر في تصميم حمام صغارها، لترضي الفتاة والصبي معا، وتتشارك معهما في اختيار تنفيذ تفاصيله "المغسلة وحوض الاستحمام والمرحاض والأرضية، ثم إضافة بعض الأدوات اللازمة له.

وتؤكد فضلي أنه في كثير من الأحيان يتعذر على الأم تصميم حمام خاص بطفلها الصغير، لكن هذا لا يمنعها من تنفيذ حمام "مميز" له، وذلك من خلال إضافة بعض الإكسسوارات الخاصة لحمامات الأطفال، فيمكنك اختيار المعدات اللازمة بألوان مبهجة وعصرية تناسب ذوق طفلك الصغير، مثل المناشف وعلب الصابون وحافظة الفرشاة ومعجون الأسنان ودولاب المعدات والتعليقات وستائر الحمام والملصقات وغيرها من المفردات الجمالية.

ولإضفاء روح المرح والمغامرة في حمام طفلك الصغير، تشير فضلي إلى إمكانية إضافة بعض الإكسسوارات التي تحقق هذا الأمر مثل اختيار الوجوه الضاحكة أو الشخصيات الكرتونية المرحة.