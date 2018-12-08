هل سمعتِ عن فوائد "الساونا" لصحة القلب؟.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تؤكد دراسة متخصصة حديثة أن البقاء في غرفة الساونا لمدة 15 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيا قد يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب.

وأظهرت الدراسة كذلك أن استخدام الساونا يحمل الكثير من الفوائد الصحية، من التحكم في مستويات ضغط الدم إلى الوقاية من السكتات الدماغية وأمراض الرئتين، لكن معظم هذه الدراسات شملت الرجال بشكل كبير، لذا أراد الباحثون تقديم رؤية جديدة تشمل مشاركين من الرجال والنساء.

فقد درست فرق البحث في جامعة شرق فنلندا وجامعة يوفاسكولا بيانات حول استخدام الساونا ومرض القلب تم جمعها على مدى 17 عاما وشملت عددا متساويا من الرجال والنساء وكان متوسط أعمارهم 63 سنة، حيث ذكر المشاركون في الاستبيانات بالتفصيل عدد المرات التي استخدموا فيها الساونا وكم مكثوا فيها.

وخلال هذه السنوات، سجل الباحثون حالات الوفاة المتعلقة بأمراض القلب في الوقت الذي تم فيه جمع البيانات، واتضح أن استخدام الساونا مفيد لصحة القلب.

وقالت الدكتورة جينا لوندبيرج من جمعية القلب الأمريكية، إن الدراسات السابقة التي أجرتها توصلت إلى نتائج مماثلة، وإن هذا البحث الجديد يوفر مزيدا من التأكيد على أن غرفة الساونا يمكن أن تكون مفيدة لصحة القلب، وتزداد أهمية هذا البحث كونه يشمل النساء وكبار السن، على عكس الدراسات الأخرى.

وعن ذلك يقول البروفيسور جاري لوكانكن، أخصائي أمراض القلب، إن الساونا قد تكون أداة إضافية لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى الاسترخاء والرفاهية والنشاط البدني والنظام الغذائي الجيد.

وأضاف أن الجاكوزي وغرف البخار قد تكون مفيدة أيضا، لكن ليس هناك بيانات عن آثارها الصحية، لكن استخدام الساونا ليس للجميع، فمن يعانون من أعراض قلبية يجب أن يكونوا حذرين، خاصة إذا كان ضغط الدم منخفضا بالفعل.

لكن هل يمكن أن تكون الساونا هي العامل الوحيد في صحة القلب؟، تقول بهذا الخصوص الدكتورة لندنبرغ المشاركة في الدراسة "إن الأمر بحاجة لمزيد من البحث، فالناس الذين لديهم إمكانية استخدام الساونا من المحتمل أنهم حصلوا على تعليم أعلى ودخل أعلى، وهم على وعي بنظام غذائي صحي، ولديهم المزيد من وقت الفراغ، وهي كلها عوامل مرتبطة بصحة أفضل. لذلك من المهم معرفة ما هي العادات الصحية والبيانات الاجتماعية - الاقتصادية الأخرى لدى من يستخدمون حمامات الساونا بشكل روتيني".

وأضافت تعليقا على كيفية تحسين صحة القلب: "على الجميع الاهتمام بالعادات الصحية مثل التمارين المنتظمة والنظام الغذائي الصحي وتجنب الضغط النفسي، فهذه أقل تكلفة من الساونا ومتاحة لكثير من الناس. ففي المرة التي تذهبين فيها لممارسة الرياضة لا تنسي أن تمكثي دقائق إضافية في غرفة الساونا، لكن تذكري جيدا أن غرفة الساونا قد تكون مفيدة لصحة القلب لكنها حتما لن تحل محل نظام غذائي سيء أو عادات صحية سيئة أخرى".