ديما بياعة: لو كُنتُ مكان رانيا يُوسف لما اعتذرت.. وأضرب أولادي أحيانًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة السورية ديما بياعة التي تعود إلى الدراما السورية بعد غياب دام سنوات عبر مسلسل "سلاسل ذهب" أنها لو كانت مكان رانيا يوسف لما اعتذرت عن ارتدائها الفستان الذي أثار ضجة واسعة، معتبرة أن الإنسان يجب أن يكون مسؤولا عن قراراته التي يأخذها.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "المختار" عبر إذاعة المدينة أنها كفنانة لايمكن أن ترتدي مثل هذا الفستان في مهرجان ببلد يرفض مثل هذه الإطلالة، لتعود وتؤكد أن الموضوع هو حرية شخصية للإنسان في تصرفاته ولباسه.

وحول حياتها الشخصية، أوضحت أنها تلجأ أحيانا إلى أسلوب الضرب مع أولادها، وتعتبر هذا أمراً طبيعياً بما أنه ليس حالة دائمة وعامة، معلنة أن تيم حسن غير مقصر مع أولاده، لكنها غير نادمة على الكلام والاتهامات التي أطلقتها بحقه بعد الطلاق.

وقالت بياعة إنها قبل أيام قليلة دخلت في عامها الأربعين، مشيرة إلى أنها تحترم كل لحظة بعمرها، وسعيدة بكل مراحل حياتها التي تجاوزتها، وأنها راضية بكل تجربة تحمل درساً يعلمها وعبرة تستفيد منها.

وقالت كذلك إن حياتها الشخصية تخصها وحدها وإنها قد تجرب عملية تجميل لأنفها قريبا، وإنها قد تصل بجرأتها إلى قص شعرها كاملا على الصفر.

وأضافت بطلة مسلسل "صبايا"، أن تجربة مثل "صبايا" لم تعد تناسبها من نواح مختلفة.