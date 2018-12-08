المدة الطويلة وعدم "الطبطبة".. 5 أسباب تزيد جفاف بشرتك أثناء الاستحمام في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

ربما يشعر كثيرون بتشقق الجلد وجفافه في فصل الشتاء، خاصة بعد الاستحمام بالماء، فما الأخطاء الشائعة التي نرتكبها، أثناء الاستحمام في الشتاء؟

يستعرض لك "الخليج 365" 5 أخطاء ترتكبها أثناء الاستحمام في فصل الشتاء وتتسبب في جفاف بشرتك، وفقًا لموقع مجلة "ريدر دايجست".

1- الاستحمام لفترة طويلة

ربما يكون الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء إحدى الطرق للتدفئة ، إلا أنه أمر غير صحيح، لأنه يسبب جفاف اليد، وربما الشعور بالحكة.

فمن الأفضل الالتزام من 5 إلى 7 دقائق للاستحمام، والالتزام بدرجة سخونة معتدلة للماء، حتى تتسبب في طرد رطوبة الجلد الطبيعية، وبالتالي تشققه وجفافه.

2- استخدم الصابون العادي

يجب أن تختار منظفا مناسبا لنوع بشرتك إن كانت دهنية أم جافة أو مختلطة، لأن أنواع الصابون العادية تتسبب في تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية، كما يُفضل استخدام أنواع صابون من زيوت طبيعية مثل صابون زيت الزيتون، إضافة إلى مرطبات الجلد الطبية.

3- لا تغسل شعرك باستمرار



من الأفضل اعتماد غسل الشعر مرتين يوميًا، للمحافظة على ترطيب فروة الرأس الطبيعي بما تحويه من زيوت، كما يجب الانتباه لنوعية المنظف (الشامبو) المستخدم، فمن الأفضل استخدام الأنواع التي لا تدخل فيها روائح، لأن الأنواع الأخرى التي تنبعث منها روائح مثل الفواكه أو اللافندر، يكون بها كثير من المواد الكيمائية تضر الشعر.

4- التجفيف ضروري



لا تترك الماء عليك حتى يجف، إذا يساهم ذلك ليس فقط في جفاف البشرة بل في تشققها وتقشفها، كل ما عليك هو تجفيفها بمنشفة ناعمة بطريقة الـ"الطبطبة" وليس الفرك بعنف، ووضع المرطبات فورًا بعد الانتهاء من التجفيف.

5- الترطيب



يمكن أن يؤدي الاستحمام المتكرر مع الطقس الشتوي جفافا شديدا، ما يتسبب في زيادة حساسية الجلد وتفاقم أمراض الجلد مثل الأكزيما. ويتمثل الحل، في استخدام مرطب يعتمد على سيراميد، مثل كريمات إصلاح الجلد الطبية، الذي يقوم بالفعل بإصلاح الحاجز الطبيعي للبشرة، يتمثل أفضل وقت لترطيب البشرة بعد الاستحمام مباشرة، عندما يكون الجلد رطبًا.