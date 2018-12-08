لماذا تضعف المناعة في الشتاء؟.. إرشادات تساعدك على تقويتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي تكثر العدوى بنزلات البرد والإنفلونزا مع إقبال فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، كما تزداد نوبات الإصابة بالحساسية لأن مناعة الجسم تضعف خلال الشتاء.. فما السبب؟ لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو.

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