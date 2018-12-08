كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 02:12 مساءً - ضبط مستريح جديد بالإسكندرية - استولى على 8 ملايين جنيه من المواطنين

الإسكندرية نسرين العاصي

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجرائم بكافة أشكالها ، وخاصةً جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها .. فقد تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة من (21) مواطن مقيمين بالإسكندرية - بقيام المدعو/وائل.م.ع – مدرس .. بالنصب والإحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ ماليه منهم بلغت جملتها نحو (8 ملايين جنيه) بزعم توظيفها فى مجال تجارة مواد الطباعة وآلات التصوير وكاميرات المراقبة .. مقابل أرباح مالية ، وعدم إلتزامه بذلك ، والتهرب من سداد المبالغ المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.