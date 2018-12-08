كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 02:12 مساءً - "راديو مصر" يستعد لنقل فعاليات منتدى "إفريقيا 2018"

أكد محمد يوسف رئيس إذاعة "راديو مصر" أن الإذاعة أنهت استعداداتها لنقل وتغطية فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" المقام بالمركز الدولب للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وينطلق المنتدى بمشاركة 3000 شخص يمثلون نطاقات واسعه في مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء إفريقيا والعالم، يتصدرهم زعماء وقادة القارة ومتحدثين بارزين من جهات إقليميه ودولية.

وتشمل التغطيه بث رسائل إذاعية من شرم الشيخ حول فعاليات الحدث الدولي من خلال فريق عمل "راديو مصر"، وهما سارة عبدالباري، طاهر أبوزيد، وعبد العزيز صلاح الدين.

وسيتم نقل جلسات المنتدى على الهواء مباشرة، بالإضافة لتغطية ورش العمل المختلفه التي تناقش مستقبل وآفاق الاستثمار ومجتمع الأعمال في القارة السمراء، وسبل تعزيز التعاون بين شعوب القارة الإفريقية والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات والصناعات الرئيسية.

كما يركز المنتدى على تمكين المرأة في القارة الإفريقية وزيادة مشاركتها في برامج التنميه الاقتصادية، ومناقشة قضايا السياحة والتجارة والطاقة.