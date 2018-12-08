كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 02:12 مساءً - ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بعرض معدات حديثة للتنقيب عن الآثار على "فيس بوك"

الإسكندرية نسرين العاصي

رصدت المتابعة الأمنية (للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات) قيام مستخدم أحد الحسابات على موقع "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن عرضه معدات حديثة للحفر والتنقيب عن الآثار، وإمكانية معاونه الراغبين منهم نظير مقابل مادى .

ومن خلال السير فى إجراءات البحث والفحص الفنى وجمع المعلومات ، أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو/ تامر.م.م- مواليد 1977 – فنى إلكترونيات- مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك (بالإسكندرية) والسابق ضبطه وإتهامه فى 7 قضايا "تبديد – ضرب – فض أختام – أموال) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية ، تم إستهداف المذكور ، وضبطه بمحل إقامته ، وبالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول وبداخله الشريحة المستخدمة فى الواقعة ، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها .. كما تبين وجود محادثات بينه وآخرين تتضمن الإتفاق بينهم على عمليات التنقيب بإستخدام المعدات الخاصة به ، وكذا وجود العديد من الصور والفيديوهات لقطع من الأحجار والتماثيل تبدو فى شكلها أثرية .

وبإستكمال التفتيش تم ضبط أجهزة ومعدات حديثة للحفر والتنقيب عن الأثار عبارة عن الآتى:-

جهاز إلكترونى لكشف مكونات التربة حتى عمق 28 متر بداخله ثلاث أوراق مطبوعات تتضمن تقرير عن فحص باطن التربة بأماكن مختلفة .

عدد (4) جهاز إلكترونى يتم إستخدامهم فى الكشف عن المعادن والعملات المعدنية الأثرية على أعماق مختلفة من التربة .

موتور يستخدم فى أعمال الحفر لعمل بريمة كمجسات للتربة به عدد (2) كاميرا متصلة بكابل طويل تستخدم عقب عمل الحفر والمجسات لإستكشاف ما فى باطن الأرض ، وكذا بوصلة حديدية ، جهاز شحن بطارية بمشتملاته .

مجموعة من المدقات الحديدية "أزميل" مختلفة الأشكال والأحجام ، (5) مطارق حديدية بيد خشب .

مجموعة من المواسير الحديدية مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم عقب توصيلها ببعضها لتشغيلها كبريمة والحفر فى الأرض كمجسات .

(2) كابل أسلاك كهربائية كبيرة الحجم ومجموعة من المشابك المعدنية متصلة بأسلاك كهربائية.

واقى لليدين به أثار سابقة لإستخدامه .

بمواجهة المتهم المذكور ، إعترف بإرتكابه الوقائع المُشار إليها ، وإستخدامه الحساب المشار إليه فى الترويج بغرض تأجير أجهزة ومعدات للتنقيب عن الآثار ، وأضاف بقيامه بمساعدة العديد من الأشخاص فى عمليات التنقيب بمحافظات ( الفيوم – سوهاج – البحيرة – الشرقية – الأقصر ) كما أقر بتحصله على مبالغ مالية متفاوتة نظير أعمال الحفر والتنقيب من الراغبين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.