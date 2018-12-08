كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 02:12 مساءً - المؤبد ٢٥ سنة لقاتلة عريسها في شبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم، السبت، بمعاقبة قاتلة زوجها بعد ٣ أشهر من الزواج، بشبين القناطر، بالمؤبد ٢٥سنة.

كانت منطقة شبين القناطر، التابعة لمحافظة القليوبية، قد شهدت، في مايو من العام الماضي، نهاية مأساوية لعامل دوكو سيارات يدعى "م ح" 26 سنة، حينما دخلت عليه زوجته "ن ع" 21 سنة، ليلًا أثناء نومه وقامت بتمزيق أحشائه؛ بسبب خلافات زوجية.