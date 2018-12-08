كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 02:12 مساءً - محمد السيد يحصل على 14 جائزة في المسرح المدرسي بالسعودية

حصل محمد السيد، معلم التربية الفنية "المصري"، في إحدى المدارس بالمملكة العربية السعودية، على المركز الأول لأفضل ديكور للمسرح المدرسي وأفضل مكياج في التصفيات النهائية على مستوى المملكة.

وحصل على المركز الثاني في الديكور المسرحي بمهرجان الفرق المسرحية في محافظة القويعية حيث كانت تمثل المدرسة التي يعمل بها في مسابقة إدارة تعليم الرياض.

كما حصل على المركز الثاني في المجموعة الأولى المؤهلة إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة التي أقيمت في محافظة وادي الدواسر، ليفوز العرض بالمركز الأول كأفضل عرض متكامل ويتأهل للمنافسة في مهرجان الخليج للمسرح ويمثل المملكة العربية السعودية.

وبهذا يكون محمد السيد قد حصل على 14 جائزة في المسرح المدرسي على مستوى المملكة خلال 6 سنوات من عمله.

محمد السيد معلم التربية الفنية

سافر إلى المملكة العربية السعودية عام 2012، عقب تخرجه في قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، ليحصل على فرصة عمل في إحدى المدارس بالعاصمة الرياض.

لم يكتف محمد السيد بالتدريس للتلاميذ فقط , ولكن اتجه للمسرح المدرسي وحصل على 14 جائزة في المسرح المدرسي على مستوى المملكة خلال 6 سنوات من عمله.

قال محمد السيد : منذ وصولي للسعودية قررت أن أتميز، فالعمل بدون متعة لا يعتبر عملا من الأساس وأنا أعشق ممارسة الأنشطة منذ مرحلة الدراسة الجامعية".

وأضاف كنت أشارك في نشاطات الجوالة ومسرح الكلية، إضافة لانضمامي لاتحاد الطلاب بالكلية طوال سنوات الدراسة، وبعد تخرجي عام 2010، عملت في تجميل المدن بمحافظة الشرقية من خلال فريق التطوع بالشباب والرياضة وشاركت في تجميل مدينة ههيا مسقط رأسي، بجانب عملي في مجال الديكورات المنزلية".

وبالرغم من كونه مدرسًا للمرحلة الابتدائية، ويبلغ من العمر 28 عاما، وغير سعوديا، أدرجت إدارة المعلمين في الرياض اسمه ضمن أفضل الإنجازات للمعلمين تحت بند "المعلم صاحب أفضل ديكور مسرح مدرسي محليا ووطنيا".

تلاميذ المدرسة يتخذون من المدرس المصري الشاب، مثلا أعلى لهم، وعندما يصادف مروره بجانب إحدى لوحاته المعلقة على جدران المدرسة يسمع أصواتهم تناديه "صورتك يا فنان".

"محمد"، ساعد التلاميذ في حصولهم على جوائز على مستوى الإدارة التعليمية ومنطقة الرياض وعلى مستوى المملكة، ليكون سببا في حصدهم 10 جوائز حتى الآن، وساعد تلميذين في المدرسة للالتحاق بجمعية الفنون التشكيلية السعودية، ونظم معرضًا دائمًا لتلاميذ المدرسة ليعرضوا فيه أعمالهم الفنية، ويقدم لهم في مسابقات محلية ودولية.