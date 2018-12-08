كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 02:12 مساءً - الليلة.. تغطية خاصة لـ"منتدى إفريقيا" في "مصر النهاردة"



يقدم الليلة برنامج "مصر النهاردة" المعروض على شاشة القناة الأولى، تغطية خاصة "للمنتدى الثالث للاستثمار بإفريقيا" والذي ينطلق اليوم بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من زعماء القارة. ويجري البرنامج عدة لقاءات مع المشاركين بالمنتدى ويستضيف الدكتور محمود زكريا مدرس العلوم السياسية بمعهد الدراسات الإفريقية لمناقشة أهمية المنتدى في تحقيق النمو الاقتصادي بدول القارة. كما يقدم البرنامج في فقرته الثانية فقرة خاصة عن جرائم الاتجار بالبشر بعد كشف الرقابة الإدارية عن تشكل عصابي دولي للاتجار بالبشر. البرنامج من تقديم ريهام الديب وأحمد سمير ويذاع في العاشرة مساء على شاشة القناة الأولى.

شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. تغطية خاصة لـ"منتدى إفريقيا" في "مصر النهاردة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .