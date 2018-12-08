كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 02:12 مساءً - ياسمين صبري تكشف سبب غيابها: حبيت آخد وقت لنفسي

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر تغريدة، توضح فيها سبب غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة.

وكتبت ياسمين: “للمهتمين بغيابي، أنا بس حبيت آخد وقت لنفسي”.

يُذكر أن ياسمين صبري أغلقت منذ أيام حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأغلقت هاتفها وحسابها على الواتساب، في خطوة مفاجأة لجمهورها.

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري في السينما، مشاركتها في بطولة فيلم “الديزل” مع الفنان محمد رمضان من إخراج كريم السبكي.

