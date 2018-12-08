بالصور| نيللي كريم تستعيد ذكرياتها مع الباليه

استرجعت الفنانة نيللي كريم ذكريات رقصها للباليه في دار الأوبرا المصرية، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، إذ نشرت صورة تجمعها بصديقها الراقص هاني حسن مؤمن.

وكتبت نيللي عبر حسابها: "وجدت تلك الصورة عندما كنت أرقص الباليه في دار الأوبرا المصرية مع صديقي العزيز وراقص الباليه العظيم هاني حسن مؤمن.. أحلى ذكريات".

وظهرت "نيللي" في الصورة وهي تؤدي أحد الحركات الراقصة، مرتدية فستان أسود، فيما ظهر صديقها وهو يشاركها الرقصة ذاتها.

وكانت آخر أعمال نيللي كريم الفنية مسلسل "اختفاء"، الذي شاركها في بطولته هشام سليم ومحمد ممدوح وبسمة ومحمد علاء، وهو من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت.

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