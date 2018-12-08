"مذبحة أسرية"و"عروس تهشم رأس زوجها بالشاكوش".. جرائم في أسبوع

قتل وانتحار هربًا من ضغوط الحياة ورفع دعاوى بالخلع لإنهاء حياة زوجية، ربما كانت هذه أبرز الجرائم والدعاوى القضائية التي شهدتها بعضًا من الأسر المصرية خلال الفترة الأخيرة.

ورصد "هن" أبرز هذه الجرائم والدعاوى القضائية التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية:

- عروس تقتل زوجها بالشاكوش:

3 أشهر من الزواج كانت كافية لدى السيدة "صباح" التي قررت التخلص من زوجها الثاني، التي تزوجته طمعًا في أمواله، لكنها سرعان ما اكتشفت حقيقته وأنه "مفلس" وعليه ديون كثيرة، فوضعت خطتها للتخلص منه بمساعدة نجلها من زوجها الأول.

فحضر ابنها إليها وحينما استغرق الزوج في نوم عميق، تعدوا عليه وهشموا رأسه بالشاكوش، وحاولت بعد ذلك تضليل الشرطة، إذا ذهبت في صباح اليوم التالي، إلى مركز شرطة أشمون، لتحرير بلاغ بمقتل زوجها.

لكن، بالتحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء مدير أمن المنوفية واللواء سيد سلطان مدير المباحث، بينت كذب ادعائها، فاعترفت الزوجة بارتكابها لجريمتها مع نجلها.

وبعد 7 أشهر من المحاكمات، قضت جنايات محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بإعدام الأم ونجلها.

- تقفز من شرفة المنزل للهروب من حفلة "جنس جماعي":

فضلت الموت عن اللحاق بحفلة "جنس جماعي"، إذا قررت سيدة في الثلاثينات من عمرها التخلص من حياتها والقفز من الطابق الرابع من شقة سكنية بالسيدة زينب، لتسقط جثة هامدة.

وبدأت الواقعة ببلاغ من أهالي السيدة زينب إلى قسم الشرطة يفيد بالعقور على جثة لسيدة مصابة بكسور وسحجاب وكدمات أسفل عقار في المنطقة، فانتقلت القوات إلى مكان البلاغ، وتبين أن القتيلة في العقد الثالث من عمرها وأنها مطلقة، لعدم وجود مصدر رزق لديها لجأت للتسول بحي السيدة زينب.

فأجريت التحريات التي أشرف عليها العميد نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية، وتبين أن شخص عاطل عرض عليها ممارسة الرذيلة معها مقابل حصولها علي مبلغ مالي، وحينما ذهبت معه إلى المنزل فوجئت بشخصين آخرين من أصدقائه، فخشيت من افتضاح أمرها وخوفها من ممارسة الجنس مع المتهمين الثلاثة، فألقت بنفسها من شرفة "الشقة" لتلقى مصرعها قبل وصولها إلى المستشفى.

مذبحة أسرية على يد "حداد إمبابة":

هجرته زوجته منذ سنوات وأقامت ضده دعوى بالخلع لمكوثه بالمنزل إثر إصابته بعجز بسبب العمل، الوضع الذي لم يتحمله "حداد إمبابه" الذي يدعى "أحمد"، إذا قرر التخلص من أولاده الثلاثة، حيث ألقاهم في النيل من أعلى كوبري إمبابة، ثم ألقى بنفسه هو الآخر منتحرًا.

عثرت قوات الأمن بعد ذلك على جثته وأحد أبنائه في مياه النيل بإمبابة، بينما عُثر على جثة ابنته بكامل ملابسها أسفل كوبري الساحل، وكثفت جهود قوات الأمن جهودها للعثور على جثة الابن الثالث.

سيدة تطلب "الخلع": "زوجي لم يعاشرني":

وفي إحدى الدعاوى القضائية التي شهدتها محكمة الأسرة في الدقهلية، أقامت سيدة، فضلت عدم ذكر اسمها، دعوى خلع ضد زوجها، الذي تزوجته في العام 2017، بسبب عجزه الجنسي الكامل، ومرضه العقلي.

فعام و3 أشهر كانت المدة الكافية للزوجة التي آملت في علاج زواجها، فهي مازلت بكر، إلا أنها بعد ذلك اكتشفت مرضه العقلي، بعد توقيع الكشف الطبي عليه، فقررت رفع دعوى الخلع، خوفًا من أن يجبرها في سلوك غير سوي.

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