بينها الوردي مع الأخضر.. أفكار مميزة لطلاء مطبخك لا تفوتيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أن موقع المطبخ يكون مخفيًا إلى حد ما داخل المنزل وغير واضح للآخرين، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية الاهتمام بشكله وديكوره، فهو جزء من منزلك الذي يعد بمثابة مملكتك.

ولأننا نعرف أن الأمر قد يصبح محيرًا عند اختيار طلاء مطبخك، جلبنا لك من مجلة "ريل سيمبل" أفكار ألوان مميزة للمطبخ من اختيار الخبراء..

مزيج البرتقالي مع الأرجواني

اختيار غير متوقع، ولكن ما يميزه هو أن البرتقالي سيضفي دفئًا للمكان، في حين سيضفي الأرجواني البهجة وروح منعشة على الأجواء، كما أن اللونين يشكلان خليطًا جذابًا للغاية.

درجات الرمادي

كما تعلمين يعد المونوكروم صيحة مميزة وطاغية في عالم الموضة والأزياء، وتلك الصيحة تنتقل للديكور، حيث يمكنك اختيار مختلف درجات الرمادي لتزيين مطبخك وإضفاء لمسة من العصرية والجاذبية.

أخضر مصفر

يمكنك اختيار اللون الأخضر المصفر لطلاء أحد جدران مطبخك مع اختيار أكواب بنفس اللون أيضًا لخلق توازن في ديكور مطبخك.

وردي مع أخضر

خليط آخر مميز وغير متوقع، فكما ترين يشكل الوردي والأخضر مزيجًا جذابًا ومبهجًا وليس مزعجًا، فلا تترددي في اعتماده مع الحرص على خلق التوازن بين اللونين من خلال اختيار الوردي للجدار مثلًا مع اختيار الأخضر للخزائن.

أبيض طاغي

من بين مختلف الألوان، يمكنك اختيار الأبيض ليصبح بطل طلاء مطبخك بكل بساطة، فعلى الرغم من أن الأبيض أصبح أقل شعبية فيما يتعلق بالديكور، إلا أنه ما زال جذابًا، لذا لا تترددي في اختياره لتزيين كامل مطبخك.