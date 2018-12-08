هيفاء وهبي تثير الشك بهذه الصورة الرومانسية مع مديرأعمالها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تكد تهدأ شائعة زواج النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من مدير أعمالها محمد وزيري، حتى تداول ناشطون عبر السوشيال ميديا صورة جديدة تجمعهما يغلب عليها الطابع الرومانسي.

تلك الصورة المسربة فتحت الباب مجددًا لانطلاق حملة تعليقات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال أحد المتابعين: "انتظروا إذا ما طلعت مزوجته اكص ايدي بس انتظروا".

بينما اكتفت أخرى بكتابة: "زوجها بالسر"، وعلقت إحدى المستخدمات: "الكتاب باين من عنوانه".

نذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا مؤخرًا صورًا تظهر فيها هيفاء تحتضن وزيري.

وكان وزيري في مارس الماضي قد فاجأ وهبي بعيد ميلادها في مصر مع ملاحظة ارتدائها نفس الخاتم الذي ارتداه مدير أعمالها.