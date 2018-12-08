محمد عادل إمام ينشر صورته مع هذه النجمة.. والجمهور يعلق "يا ابن المحظوظة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان المصري محمد عادل إمام عبر حسابه الخاص في إنستغرام صور تجمعه بالفنانة التركية مريم أوزرلي والتي من المقرر أن تشارك في فيلمه الجديد "لص بغداد"، وكشف إمام من خلال التعليق أن أوزرلي جاءت لزيارة موقع التصوير والتعرف على طاقم الفيلم.

وظهر الثنائي امام واوزرلي في الصورة بوضعية طريفة تكشف أنهما قد يشكلان ثنائي ناجح في الفيلم والذي يُعتبر أولى مشاركات النجمة التركية والتي اشتهرت بشخصية "السلطانة هيام" في أحداث مسلسل "حريم السلطان" بالدراما العربية.

وتفاعل جمهور إمام مع الصور مؤكدين أنهما في انتظار عرض الفيلم على أحر من الجمر، فيما علق بعض متابعي إمام من الذكور على الصورة بـ "يا ابن المحظوظة".

وتُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب إمام الفنانة المصرية ياسمين رئيس والفنان فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، أحمد رزق ومن تأليف تامرإبراهيم، وإخراج خالد موسى.

يُشار إلى أن ظاهرة مُشاركة النجوم الأتراك في الأعمال المصرية بدأت بالانتشار مؤخرًا، إذ سيشارك النجم التركي خالد ارغنش نجم مسلسل "حريم السلطان" الشهير والذي جسد شخصية السلطان سليم، في فيلم "كازابلانكا" من بطولة الفنان أمير كرارة وعدد من النجوم.