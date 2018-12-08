بعد حذف روتانا لأغانيها.. بلقيس تؤكد: القادم أجمل وما راح أقول أكثر من كذا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفنانة اليمينة بلقيس فتحي على تساؤلات متابعيها حول سر اختفاء ألبوميها "مجنون و زي ما أنا" من تطبيق "الآيتونز"، موضحة أنه على ما يبدو أن جميع ألبومات الفنانين من إنتاج شركة "روتانا" قد تم حذفها بالكامل.

وأضافت بلقيس في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" أن أغانيها تم منحها حصريًا لتطبيق جديد لا تعرفه ولا تعرف حتى اسمه.

ولفتت المطربة الشهيرة إلى أن ألبومها "زي ما أنا" قد منحها لقب أفضل فنانة في الشرق الأوسط للعام ٢٠١٥ من قبل شركة آبل ميوزيك ليتفوق الألبوم في نسب الشراء على مستوى الشرق الأوسط حينها.

وأعلنت أن ألبومها الثالث "أراهنكم" سيكون من إنتاجها، وهو متوفر في تطبيق "الآيتونز"، وجميع أعمالها القادمة ستكون من إنتاجها وحصريا في قنواتها، مشيرة إلى أنه يمكن لجمهورها الاستماع للألبومين الأول والثاني في اليوتيوب.

واختتمت بلقيس فتحي تغريداتها قائلة: "القادم أجمل وما راح أقول أكثر من كذا".

وكانت الفنانة إليسا هددت بترك شركة "روتانا" في حال حذفت أغانيها من اليوتيوب ومن تطبيق أنغامي؛ ما أدى إلى تراجع الشركة عن قرارها، بعد أن قامت الشركة بتوقيع عقدٍ مع شركة Deezer يقضي بحذف كل أغاني نجوم الشركة عن القناة الخاصّة بها على اليوتيوب، لتتفرد الشركة الجديدة بها.