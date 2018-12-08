أصالة تسخر من فستان رانيا يوسف بـ"6 بطانات"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة السورية، أصالة نصري، حالة من الجدل والسخرية، خلال الحفل الذي أحيته على مسرح الماركي بالقاهرة، حيث تهكمت على فستان الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي أثار غضبًا كبيرًا على مواقع التواصل.
وبحسب مراسل "فوشيا" من داخل الحفل، وجهت أصالة سؤالاً لجمهورها بشأن فستانها، قائلة: "هل الفستان شفاف؟.. فستاني من 6 بطانات حتى لا يكون شفافاً" وهو ما أثار موجة من السخرية بين الحضور.
وأدت أصالة خلال الحفل مجموعة من أروع أغانيها بالإضافة إلى أغنية "الحقيقة" التي طرحتها حديثاً، ونالت جميعها إعجاب الحضور الذي تفاعل معها بشكل كبير.
يذكر أن الفنانة رانيا يوسف أثارت حالة من الغضب الشديد بعد ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بفستان كشف عن أجزاء كبيرة من جسدها قبل أن تعتذر عنه لاحقًا بعد قيام العديد من المحامين بتقديم بلاغات للنائب العام المصري ضدها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
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